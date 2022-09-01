El gobierno estatal estableció los lineamientos para otorgar subsidios a los concesionarios del transporte público durante el ejercicio fiscal 2026 para mitigar el impacto de los incrementos inflacionarios en las tarifas.

El apoyo será de hasta 2.60 pesos por viaje.

De acuerdo con una publicación de los lineamientos en el periódico oficial, el subsidio consistirá en una aportación de entre 1.66 y 2.60 pesos por cada viaje validado dentro del Sistema Integrado de Transporte, monto que será transferido directamente a las rutas de transporte público concesionarias.