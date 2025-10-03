El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel a suspender de inmediato los ataques en Gaza luego de que Hamas anunciara su disposición a liberar a los rehenes y negociar una paz “duradera”.

El mandatario señaló que la tregua es necesaria para garantizar un rescate seguro y abrir la vía hacia un acuerdo en Medio Oriente.

Hamas comunicó que entregará a los rehenes, vivos y muertos, y que aceptaría transferir la administración de la Franja a un organismo palestino independiente, aunque aclaró que el futuro del territorio y los derechos palestinos deberán resolverse mediante consenso interno.

El desarme del grupo no fue mencionado en la respuesta.