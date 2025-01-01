El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la ley de financiación del Gobierno, lo que marca el fin oficial del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, de 43 días.

La ley establece un nuevo plazo para mantener financiado al gobierno hasta el 30 de enero.

Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14 mil millones de dólares en esta parálisis presupuestaria.

Unos 670 mil funcionarios volverán hoy al trabajo.