Fantasia (1940) es una audaz obra de animación del estudio Walt Disney Productions que combina una serie de ocho segmentos musicales clásicos, encabezados por el director orquestal Leopold Stokowski y la Filarmónica de Filadelfia.

Sin diálogos tradicionales, solo breves introducciones del presentador Deems Taylor, la película explora visualmente piezas como Toccata and Fugue in D-minor, The Sorcerer’s Apprentice y Night on Bald Mountain, mezclando animación, fantasía y experimentación sonora.

Aunque en su estreno no fue un éxito financiero, su innovación técnica (incluyendo el sistema de audio Fantasound) y visión artística le han otorgado un estatus de clásico esencial en la historia del cine.