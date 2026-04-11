El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país inició el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz, con el objetivo de garantizar el tránsito marítimo en el lugar.

En un mensaje, criticó a otras naciones por no intervenir y rechazó versiones sobre una supuesta ventaja de Irán en el conflicto.

Indicó que la presencia de buques estadounidenses busca asegurar la ruta, luego de que Irán restringiera el paso tras ataques previos.