El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue distinguido con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington.

El organismo internacional justificó el galardón por lo que calificó como acciones “extraordinarias” del mandatario para impulsar negociaciones en conflictos como Gaza, Ucrania y regiones de Asia y África.

Trump, quien ha buscado reconocimiento internacional por sus esfuerzos diplomáticos, recibió el trofeo de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien mantiene una estrecha relación.

Infantino elogió su estilo y aseguró que “siempre” contará con su apoyo.

El reconocimiento, creado este año, ha generado atención global por su carácter inédito y por el protagonismo político asumido en un evento deportivo de alcance mundial.