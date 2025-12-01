La Universidad de Guadalajara entregó la Presea Especial “Raúl Padilla López” al exrector de la institución y actual subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Ricardo Villanueva, durante la Ceremonia al Mérito Académico 2025 del Sindicato de Trabajadores Académicos. En el acto también fueron reconocidos otros 26 académicos destacados de la casa de estudios.

“Recibir esta presea no es solo un reconocimiento, es cerrar un círculo que estuvo muy abierto desde que inicié mi vida universitaria. Es volver al lugar donde nací como servidor público, donde nací como educador, pero también donde entendí y me hice un firme creyente de la fuerza colectiva”.

La rectora Karla Planter destacó la trayectoria de Villanueva y del fallecido Raúl Padilla López, subrayando sus aportaciones al desarrollo académico y cultural de la Universidad de Guadalajara. (Por Marck Hernández)