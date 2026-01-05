La líder opositora venezolana María Corina Machado habría perdido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump para encabezar la transición en Venezuela tras aceptar el Premio Nobel de la Paz, reveló The Washington Post.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump consideró un “error imperdonable” que no rechazara el galardón y lo atribuyera a su figura.

El mandatario declaró que Machado carece de respaldo interno, postura que sorprendió a su entorno.

En contraste, el secretario de Estado Marco Rubio planteó trabajar con Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina, mientras Washington evalúa quién liderará el proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro.