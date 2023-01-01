Hoy también hay problemas en el sistema del pago del predial del Ayuntamiento de Guadalajara, y aunque ya se trabaja en la falla, la tesorera municipal tapatía Irlanda Bauchman confirma que sí están laborando las recaudadoras.

“Ahorita sí estamos cobrando en las recaudadoras, sí tenemos sistema, está un poquito lento nada más y estamos muy agradecidos con los tapatíos y las tapatías por su paciencia”.

Reitera que hay otras formas de pago del predial en Guadalajara y que la lentitud en el sistema solo se presenta en las recaudadoras con el pago presencial del predial. (Por José Luis Jiménez Castro)