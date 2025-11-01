El expresidente estadounidense Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro la semana pasada, en la que se habría discutido la posibilidad de un encuentro en Estados Unidos, reportó el diario The New York Times.

En la conversación también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y ocurrió días antes de que el Departamento de Estado clasificara al mandatario venezolano como líder terrorista.

La Casa Blanca evitó comentar sobre el diálogo y Caracas tampoco respondió.