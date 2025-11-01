Estaremos pendientes de que se incluyan las propuestas de modificación que hicimos a la Ley de Aguas y listos para cerrar nuevamente las carreteras si no nos toman en cuenta, asegura el líder del Frente Nacional por la Recuperación del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez.

“Nosotros estaremos valorando las peticiones que ellos estén privilegiando, porque no a todos los diputados les ha tocado vivir la vida que nosotros vivimos, y en ese sentido creo que se pueden equivocar. Nosotros llamaríamos a los diputados a que no cerremos el diálogo, a que estemos muy pendiente. Nosotros vamos a estar aquí hasta el día que se vote la Ley, vamos a estar al pendiente, pero tampoco nos vamos a retirar de los puentes. O sea, si nosotros vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo”.

Por esa razón, señala, los campesinos siguen en los puentes, a un lado de las carreteras y afuera de San Lázaro, en espera de que se dé la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados. (Por Arturo García Caudillo)