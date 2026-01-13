El presidente Donald Trump impulsó más de 500 medidas migratorias en el primer año de su segunda Administración, que derivaron en 622 mil deportaciones, cifra superior a las ejecutadas durante todo su primer mandato (2017-2021), según el Migration Policy Institute.

El informe detalla 38 órdenes ejecutivas en la materia y una estrategia enfocada en deportaciones internas y cooperación con autoridades locales.

Aunque el endurecimiento redujo los encuentros en la frontera, el total de expulsiones quedó por debajo del último año del gobierno de Joe Biden.

El ICE elevó detenciones y ocupación en centros, mientras el DHS recibió mayor presupuesto, lo que anticipa un incremento de acciones en el interior del país.