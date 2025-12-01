Una página web saturada, complicada, sin respuesta y módulos de atención directa a tope son las complicaciones que ha dado el preregistro para la ‘Tarjeta Única al estilo Jalisco’, que apenas inició este 12 de enero, y así lo denunció para Notisistema Manuel Asencio, quien no pudo hacer el trámite en línea por más que lo intentó.

“Está lenta por lo de la página, que está muy saturada. ¿Usted pudo hacer cita o tuvo que venir aquí? Tuve que venir aquí porque me quise meter por medio de la página, pero no me dejó acceder a algunos puntos. ¿Usted pudo solo o tuvo que pedir ayuda? Lo intenté solo, pero cuando me atoré le pedí ayuda a mi hijo y tuve que venir porque él se fue a trabajar. ¿Y qué tal aquí, ya los están atendiendo? Sí, bien, todo bien. ¿Mejor?, ¿mucho mejor que en la página? Sí, claro”.

Como don Manuel, cientos de personas abarrotan los módulos de atención de la Tarjeta Única ante las complicaciones en la página web. (Por Gustavo Cárdenas)