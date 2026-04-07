El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe un avance significativo en las negociaciones con Irán, tras recibir una propuesta de diez puntos que calificó como base viable para un acuerdo de paz.

Señaló que ambas partes coinciden en la mayoría de los planteamientos y estimó que en dos semanas podría concretarse un acuerdo definitivo.

Además, anunció la suspensión temporal de bombardeos durante ese periodo, condicionada a la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que el conflicto está cerca de resolverse tras conversaciones con autoridades de Pakistán.