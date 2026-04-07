Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantienen un operativo para localizar a un adolescente de 17 años que fue arrastrado por la corriente del río Lerma, en el municipio de La Barca.

Las labores incluyen buceo e inspección con ganchos, sin resultados hasta el momento.

En paralelo, autoridades informaron que durante el periodo vacacional de Semana Santa se han registrado 27 fallecimientos en el estado, siete de ellos por ahogamiento en ríos y presas.

Protección Civil reiteró el llamado a evitar ingresar a cuerpos de agua no vigilados y a extremar precauciones para prevenir más incidentes. (Por Edgar Flores Maciel)