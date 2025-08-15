Donald Trump y Vladimir Putin se encontraron en una base militar de Alaska, para iniciar una cumbre orientada a negociar un alto al fuego en la guerra de Ucrania.

Entre alfombra roja, aplausos y un sobrevuelo de un bombardero B-2 escoltado por cazas, ambos mandatarios posaron para la prensa sin responder preguntas sobre el conflicto.

Tras saludarse, abordaron juntos el vehículo presidencial conocido como La Bestia y se trasladaron a una sala con el lema “Buscando la paz”.

Inicialmente prevista como reunión a solas, el encuentro se amplió a tres delegados por lado.