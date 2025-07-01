El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportó 3 mil 324 casos del Gusano Barrenador del Ganado en siete estados del país, al corte del 15 de julio de 2025.

Chiapas es la entidad más afectada con 2 mil 074, seguida de Tabasco, Campeche, Oaxaca y Veracruz.

Las autoridades sanitarias continúan los operativos de contención y exhortan a productores a notificar lesiones sospechosas para evitar la expansión del parásito, que representa un riesgo serio para la ganadería nacional.