El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en un encuentro para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Trump, quien días atrás se reunió con Vladimir Putin en Alaska, planteó la posibilidad de una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

Zelensky se mostró abierto a esa propuesta, mientras Trump aseguró que Moscú aceptaría garantías de seguridad para Ucrania y se dijo optimista sobre lograr un acuerdo que podría incluir intercambios de territorios, sin la necesidad de declarar un alto al fuego.

Ambos líderes destacaron su interés en terminar la guerra y posaron junto a mandatarios europeos como muestra de unidad.