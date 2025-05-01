El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, firmó en Sinaloa un convenio con la Sedena para reclutar y capacitar a 150 nuevos policías estatales, con apoyo de la Guardia Nacional.

El proyecto busca profesionalizar a las corporaciones y garantizar seguridad a largo plazo.

Además, anunció la entrega de 100 patrullas para reforzar principalmente la vigilancia en Culiacán.

En el informe de resultados destacó el desmantelamiento de 105 laboratorios de metanfetamina y 63 detenidos en lo que va del mes, así como la disminución del promedio diario de homicidios de 5.9 a 3.6 casos.

Aseguró que la estrategia federal continuará firme en la entidad.