El turismo en Jalisco se perfila para cerrar la temporada decembrina con resultados positivos, impulsado por el crecimiento sostenido de visitantes, afirmó titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Fridman.

Las previsiones oficiales anticipan un cierre superior al de 2024, con una derrama económica relevante y expectativas de superar los 34 millones de visitantes.

El buen desempeño se refleja tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en Pueblos Mágicos y destinos de playa, especialmente Puerto Vallarta, donde creció el mercado canadiense.

La ocupación hotelera estatal es, en promedio, 1.7 por ciento mayor que el año pasado.