Por segundo año consecutivo, el Centro Universitario de Guadalajara de la UdeG y el Taller del Chucho realizarán durante el mes de julio, dos diplomados creativos en Stop Motion y en Desarrollo Audiovisual, explica la directora de este último, Angélica Lares.

“Uno de ellos sobre en preproducción en la construcción por animación en Stop Motion. Esto va a estar dividido en cuatro áreas, lo que es marionetas, vestuario, utilería animable que son props y construcción de maquetas. Todas ellas van a estar impartidas por grandes compañeros y maestros”.

Los interesados tendrán un mes para inscribirse a partir de este martes 28 de abril a través de las redes sociales del Taller del Chucho.

El costo para el público en general es de 16 mil pesos y para los estudiantes de la UdeG, un costo especial. (Por Gricelda Torres Zambrano)