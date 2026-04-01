El Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades estatales y municipales se anticiparon a una probable reacción criminal luego de la detención de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, así lo informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Hasta esta mañana no se tiene registros de bloqueos carreteros. En total se reportaron seis vehículos incendiados y seis comercios afectados por incendio, sin personas lesionadas ni personas fallecidas. De manera preventiva y como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal, en Jalisco, Fuerzas Federales, estatales y municipales desplegaron cerca de cuatro mil elementos en puntos identificados como zonas de riesgo, zonas limítrofes, carreteras estratégicas, centros penitenciarios y zona metropolitana de Guadalajara”.

Asimismo, se reforzaron municipios como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit y las zonas de Magdalena y San Marcos. (Por Arturo García Caudillo)