La Universidad de Guadalajara conmemora este 2025 el centenario de su refundación con un programa de actividades académicas y culturales.

El 12 de octubre se estrenarán ocho cápsulas históricas realizadas con inteligencia artificial, que recorren la evolución de la institución desde 1925 hasta la fecha.

También se presentarán los libros “1925”, “El Proyecto Popular de la Universidad de Guadalajara” y “Espacios y Murales Universitarios, 100 años de Piensa y Trabaja”.

El festejo incluye una gala musical el 10 de octubre en el Conjunto Santander, la develación de una escultura de Irene Robledo y once funciones artísticas abiertas al público.