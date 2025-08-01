La UdeG será organizadora y sede del Congreso “Hábitat Latam 2025” del 25 al 27 de agosto, donde autoridades, representantes y especialistas de América Latina, discutirán los desafíos de las ciudades particularmente en la gobernanza, explica su director, Sergio Roldán Gutiérrez.

“Es la antesala a Bacú, pero lo segundo es que se generará la carta Guadalajara. La Carta Guadalajara es un documento donde se manifiestan las dificultades y los compromisos con los que nosotros en América Latina y el Caribe estamos trabajando por el desarrollo de los entornos urbanos. Estará la ONU hábitat en este evento y también estará asociado a nosotros los organismo que trabajan en estructuras urbanas. Vendrá la UNESCO”.

Se estima una asistencia de alrededor de tres mil personas. El Congreso generará la firma de compromisos en la Carta Guadalajara, el Premio Ciudades Vivas y el anuncio de una escuela de alcaldes y gobernadores. (Por Gricelda Torres Zambrano)