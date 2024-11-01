El gobierno federal finalizó el censo en Jalisco para integrar el padrón de beneficiarios para el programa Salud Casa por Casa. La delegada de los programas sociales en el estado, Katia Meave, informó que 530 mil personas aceptaron el programa, pero otras 50 mil lo rechazaron.

“Llegamos en Jalisco ya a 530 mil personas censadas que aceptaron el programa y más de 50 mil que son fallecidos o no lo aceptaron, y llevamos 155 mil visitas ya realizadas Salud Casa por Casa en esta primera visita que se realiza para hacer la historia clínica de las personas beneficiarias de las pensiones para el bienestar, como de adultos mayores, como de la pensión para personas con discapacidad.”

Quienes quedaron fuera del programa Salud Casa por Casa aún pueden integrarse. (Por Gustavo Cárdenas)