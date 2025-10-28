La Universidad de Guadalajara informó que los resultados de admisión para el ciclo escolar 2026-A se publicarán el lunes 12 de enero de 2026, según el Calendario de Trámites oficial.

Los aspirantes podrán consultar el dictamen en línea en escolar.udg.mx y gaceta.udg.mx, correspondiente al paso cinco del proceso de ingreso.

Quienes resulten admitidos recibirán un correo con indicaciones para cursar la inducción y participar en una videoconferencia de bienvenida con sus coordinadores académicos.

El inicio de clases está programado para el lunes 19 de enero de 2026.

Además, el periodo para cargar documentos se realizará del 10 de noviembre al 16 de diciembre de 2025, recordó la institución.