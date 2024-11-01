A más de 20 horas del inicio de los bloqueos por parte de agricultores en diversos accesos a la ciudad, el Aeropuerto de Guadalajara informó que sus operaciones continúan con normalidad.

Sin embargo, recomendó a los pasajeros programar su salida con mayor anticipación debido a las afectaciones viales.

La terminal aérea pidió monitorear el tráfico en aplicaciones en tiempo real, mantenerse informados mediante fuentes oficiales y contactar a las aerolíneas para verificar el estatus de los vuelos y posibles alternativas de traslado.