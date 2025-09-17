Luego de las manifestaciones y toma de instalaciones de la semana pasada, la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, sentencia que no aceptará las demandas que atenten contra los estudiantes o pongan en riesgo la vida universitaria.

“Para todas las demandas legítimas, de una vez se los digo, la respuesta es sí, por su puesto que sí. Para todas las demandas que ponen en riesgo la vida universitaria, el bienestar de nuestros estudiantes y que cancelan todas las vías democráticas, la respuesta es muy clara: no”.

Al reiterar el llamado al diálogo a los estudiantes inconformes, rechaza en definitiva delimitar zonas de tolerancia en los centros universitarios para el consumo de cannabis y dar marcha atrás a la elección del Consejo General Universitario.

Advierte que no permitirán que actores externos manipulen las demandas legítimas de los universitarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)