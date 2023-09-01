Les ha llovido sobre mojado a los que viven o trabajan en Tlajomulco de Zúñiga sobre avenida Adolf Horn.

En dos semanas, dos mega inundaciones, la última registrada el pasado lunes, cuando de nueva cuenta todo quedó bajo el agua.

Este miércoles avenida Adolf Horn quedó reabierta a la circulación y sin encharcamientos, es voz de Héctor Gabriel Charies, director municipal de Infraestructura Hidráulica.

“Ahí afortunadamente les informo que se logró retirar el agua que estaba encharcada y que por el momento ya hemos retirado los equipos a un lugar seguro y ya se puede transitar, ya de hecho están transitando los vehículos desde las 7:00 de la mañana mas o menos y se logró abatir el nivel del agua y ya se puede transitar de manera segura”.

Los ayuntamientos de Tlajomulco y de Tlaquepaque declararon en emergencia las colonias afectadas sobre avenida Adolf Horn. (Por Gustavo Cárdenas)