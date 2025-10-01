Debido a las manifestaciones de productores de maíz programadas para este lunes a las 10:00 de la mañana, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropoecuarias de la UdeG informa la suspensión de actividades presenciales académicas y administrativas.

El CUCBA indica que trabajarán de manera virtual, en tanto la inauguración del Encuentro de Ciencia y Tecnología programado para hoy se realizará hasta este martes 28 de octubre.

Las clases también se suspenderán en el Centro Universitario de Tlajomulco.