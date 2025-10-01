Simon John Charles Le Bon (nacido el 27 de octubre de 1958 en Bushey, Hertfordshire, Inglaterra) es el carismático vocalista principal y letrista de la banda británica Duran Duran, dentro del movimiento new wave de los años 80.

Con una presencia escénica imponente, su voz y su estilo ayudaron a definir éxitos como “Girls on Film” y “Hungry Like the Wolf”.

Además, ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo tres ‘Ivor Novello’ por su contribución a la música británica.

Beyond music, Le Bon es un ávido navegante y filántropo, lo cual habla de su versatilidad y compromiso más allá del escenario.