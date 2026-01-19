La Universidad de Guadalajara y la Cineteca Nacional firmaron un acuerdo para formalizar su colaboración en la Maestría en Estudios Cinematográficos que se imparte en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

El posgrado, creado en 2001, cuenta con 36 estudiantes y se acerca a su 25 aniversario.

Autoridades de la Cineteca y la UdeG destacaron que la alianza integra capacidades académicas y archivísticas para formar especialistas críticos del cine.

En el acto se entregó un reconocimiento póstumo a la cineasta Luz Eugenia Cortés, egresada del programa.