El Ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmó el fallecimiento de su presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, a los 57 años de edad.
A través de un mensaje oficial, el gobierno local destacó su compromiso con el servicio público y su dedicación al bienestar de las familias del municipio.
El deceso ocurrió este lunes en un hospital del IMSS Bienestar en Ciudad Obregón, aunque las causas no han sido informadas.
Fallece Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bácum, Sonora
El Ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmó el fallecimiento de su presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, a los 57 años de edad.