El Ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmó el fallecimiento de su presidente municipal, Serge Enríquez Tolano, a los 57 años de edad.

A través de un mensaje oficial, el gobierno local destacó su compromiso con el servicio público y su dedicación al bienestar de las familias del municipio.

El deceso ocurrió este lunes en un hospital del IMSS Bienestar en Ciudad Obregón, aunque las causas no han sido informadas.