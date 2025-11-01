Las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, acusado de encabezar una red de tráfico de combustible, drogas y armas, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El organismo ordenó el congelamiento de los activos, pese a que el dueño de la franquicia de Miss Universo se encuentra en calidad de testigo colaborador en la investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desde hace un año contra dicha red delincuencial que operaba en la Ciudad de México, Querétaro y Guatemala.