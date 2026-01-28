Un abogado fiscalista de 35 años fue el objetivo del ataque a balazos perpetrado por sujetos armados afuera de un negocio ubicado sobre avenida Guadalupe, entre Patria y Clouthier, en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que hay cinco personas lesionadas, entre ellos dos de los presuntos agresores, quienes permanecen bajo custodia de la dependencia a fin de determinar su participación en los hechos.

También se reportan lesionados los dos escoltas del abogado, quienes repelieron la agresión. Además, otro de los presuntos agresores falleció en la Cruz Verde Norte.