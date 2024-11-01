Las bajas temperaturas continúan en Jalisco, principalmente en regiones Altos Norte, Altos Sur y el sur de la entidad.

El punto más frío del estado se registró en la comunidad de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, donde el termómetro descendió hasta los -2.5 grados Celsius, reflejando la intensidad de la masa de aire frío que afecta al territorio jalisciense.

En San Gregorio, municipio de Gómez Farías, se alcanzó una mínima de -2.0 grados Celsius, mientras que Ajojucar, en el municipio de Teocaltiche, y La Sauceda, en Lagos de Moreno, registraron -1.0 grado Celsius, condiciones que favorecen la presencia de heladas.