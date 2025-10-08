A una semana para el inicio de la temporada, el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico Salvador Escobar Cornejo dice que será una campaña de muy buen nivel.

“Muy contento de lo que he visto en juegos de pretemporada y también muy contento de la respuesta de la afición estos días donde ya empieza a calentarse el arranque. Yo creo que vamos a tener una gran temporada de gran nivel y hemos construidos mucha expectativa alrededor; lo que nos urge es que ya empiecen a sonar los primeros gritos de playball”.

En total participarán 10 franquicias, destacando las nuevas en Tucson, Arizona, y Tepic, Nayarit.

“Ganamos en la calidad de las organizaciones, en lo que están planteando como nuevas plazas y las dos generan nuevas rivalidades. En cuestión de beisbol estarán muy bien porque las dos conocen, no vienen a aprender y configuraciones diferentes a nivel de beisbol. Está alienado a la estrategia de internacionalización de La Liga, llevar nuestro beisbol a muchas más partes”.

El miércoles 15 de octubre los Charros de Jalisco abrirán la temporada de visita con los Águilas del Mexicali.

“El beisbol vive una transformación digital y busca mejorar su experiencia. Seremos una Liga de referencia en innovación deportiva” agregó. (Por Martín Navarro Vásquez)