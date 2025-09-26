Tras el lamentable incidente de hace unos días en el que un estudiante asesinó a un compañero y después se quitó la vida en el CCH Sur de la Ciudad de México, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reconoció que la universidad está fallando en brindar una atención integral a sus estudiantes.

“Ese día, desafortunadamente perdimos dos vidas, no sólo la de la víctima, sino la del agresor, por eso la universidad redoblará lo esfuerzos, no sólo para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de estudio de sus estudiantes, sino también para encontrar salidas, para encontrar la forma de poder atender sus necesidades, para evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo”.

Rechazó que la UNAM haya sido rebasada por la violencia y aseguró que se están revisando los protocolos de atención, para que cuando haya una afectación a la seguridad se actúe de inmediato. (Por Arturo García Caudillo)