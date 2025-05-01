Saldo de cinco lesionados deja el choque entre una unidad del Macrobús y una patrulla de la Guardia Nacional en el cruce de Washington y la Calzada Independencia.

Los heridos son un oficial que fue trasladado al Hospital Militar con traumatismo y cuatro pasajeros con heridas leves atendidos en el lugar.

El percance provoca caos vial por las piezas desprendidas de los vehículos.

La Policía Vial apoya en la limpieza y en agilizar la circulación, mientras se deslindan responsabilidades.