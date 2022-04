Ante los señalamientos contra el líder del sindicato mayoritario del Congreso del Estado, César Iñiguez, de presuntos actos de violencia contra una trabajadora y las supuestas reacciones del dirigente para revictimizarla, la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación del Legislativo emitió un posicionamiento donde exigen respeto a los derechos de la agraviada y acusaron que en la Contraloría del Congreso existe un conflicto de interés porque su titular y el dirigente sindical son amigos y tienen filiación partidista, lo que entorpece la investigación. La titular de la Unidad, Itzul Barrera, se expresó sobre las reacciones del líder sindical tras conocer la denuncia en su contra:

“La rabajadora fue víctima y objeto de un video que mostraba al dirigente sindical y a tres personas más en donde decían en primer plano ‘grítame pero no me dejes’ lo cual colocó a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad al revictimizarla”.

Acusaron además la supuesta falsificación de un documento donde la trabajadora renunciaba a dicho sindicato, cuando ella no lo firmó. Ya se presentó una denuncia penal por este caso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)