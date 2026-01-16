La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó que a partir este lunes, todas las recaudadoras estatales del Área Metropolitana de Guadalajara operarán con horario unificado.

El nuevo esquema de atención será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En el interior del estado se mantendrá el horario habitual de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La dependencia confirmó que para 2026 se mantienen los costos y descuentos vigentes.

El refrendo vehicular tendrá un costo de mil pesos para automóviles y 600 pesos para motocicletas, con un descuento del cinco por ciento por pronto pago durante enero y febrero, aplicable únicamente en línea. Además, continuará el descuento anual del 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario.

En el caso de fotoinfracciones y multas estatales, durante los meses de enero y febrero se ofrecerán descuentos de hasta el 60 por ciento en pagos en línea y del 50 por ciento en pagos presenciales. (Por Edgar Flores Maciel)