El narcotráfico en México ha ampliado sus métodos y ahora apunta a menores de edad, advirtió Marco Antonio Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora.

Señaló que se han detectado casos de niños de apenas 8 y 9 años reclutados por grupos criminales, en un contexto marcado por la confrontación nacional que ha dejado a los cárteles con déficit de integrantes.

Ante la falta de denuncias formales, el fenómeno se identifica mediante monitoreo digital y reportes ciudadanos.

De acuerdo con Paz Pellat, la captación ocurre principalmente en redes sociales, donde se publican ofertas de empleo falsas con salarios irreales.

Jóvenes que acuden a entrevistas son retenidos y forzados a integrarse a estructuras delictivas.

Pidió a familias reforzar la vigilancia y el diálogo con menores, así como denunciar anuncios sospechosos para frenar esta forma de explotación.