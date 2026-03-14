Continúa creciendo la lista de jugadores lesionados de la Selección Mexicana. Ahora es Julián Araujo, del Celtic de Escocia quien fue descartado para jugar este fin de semana.

El técnico del equipo Martin O’Neill dijo que el mexicano sufrió algunas molestias durante los entrenamientos de esta semana y estará en reposo para después hacerle nuevos estudios y descartar una lesión grave.

En la semana se descartaron para el Mundial, Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz. En total el Tricolor ya tiene 12 lesionados. Los otros 10 futbolistas son: Luis Chávez, César Huerta, Jesús Orozco Chiquete, Edson Álvarez,

Gilberto Mora, Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Romo y César Montes. (Por Martín Navarro Vásquez)