El ciclista mexicano Isaac del Toro logró una victoria histórica al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático, competencia de ruta que se disputa en Italia.
“El Torito” tomó la punta en los últimos 200 metros, mantuvo el liderato general y se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa de esta prueba.
Del Toro resistió el ataque del italiano Giulio Pellizzari en el cierre y ahora afrontará la última jornada con ventaja de 42 segundos en la clasificación general.
La séptima y última etapa se correrá este domingo sobre un recorrido de 142 kilómetros. (Por Martín Navarro Vásquez)
Isaac del Toro gana etapa de la Tirreno-Adriático y se acerca al título
El ciclista mexicano Isaac del Toro logró una victoria histórica al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático, competencia de ruta que se disputa en Italia.