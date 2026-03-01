El ciclista mexicano Isaac del Toro logró una victoria histórica al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático, competencia de ruta que se disputa en Italia.

“El Torito” tomó la punta en los últimos 200 metros, mantuvo el liderato general y se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa de esta prueba.

Del Toro resistió el ataque del italiano Giulio Pellizzari en el cierre y ahora afrontará la última jornada con ventaja de 42 segundos en la clasificación general.

La séptima y última etapa se correrá este domingo sobre un recorrido de 142 kilómetros. (Por Martín Navarro Vásquez)