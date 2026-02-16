En tan solo mes y medio del 2026, Jalisco registra 1,765 casos de sarampión, por lo que el subsecretario federal de salud, Eduardo Clark, insiste en la vacunación de dos grupos prioritarios, conformados por niñas, niños y adolescentes.

“El primero el más importante, uno que es indispensable es particularmente la vacunación en niños de seis meses de edad a los 13 años, particularmente aquellos que no haya completado su esquema de vacunación, o que hayan pasado seis meses desde su primera vacuna . Es en este grupo donde estamos haciendo un llamado no solo en Jalisco sino en las 32 entidades federativas, los 32 estados para cumplir esquemas de vacunación”.

El subsecretario de Salud indica que en siete estados del país donde hay brotes activos como Jalisco, se recomienda la vacunación a las personas de 13 a 49 años de edad que no cuenten con su esquema completo. El abasto está garantizado. (Por Gricelda Torres Zambrano)