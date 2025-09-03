Previo a rendir su primer informe legislativo, la diputada federal de MC por Jalisco, Claudia Salas, urge a modificar la Ley de Transporte para exigir en las centrales camioneras, su identificación a las personas que aborden un camión.

“Hemos hablado ya con diferentes concesionarios y prácticamente todos están de acuerdo en que eso suceda, en poderlo pedir, hoy no está en la ley. Hoy tu puedes comprar un boleto a nombre de cualquier otra persona y abordarlo y todavía peor, puedes ser menor de edad y estar abordando un camión sin tener ningún tipo de protección”.

Al igual que la diputada Claudia Salas, esta iniciativa de la alcaldesa morenista de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, fue retomada ayer por el gobernador en el Consejo Nacional de Seguridad. Con esta se pretende evitar la desaparición de personas sobre todo jóvenes, para ser reclutados por el crimen. (Por Gricelda Torres Zambrano)