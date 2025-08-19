La diputada local de Morena, Brenda Carrera, reprochó que el SIAPA no haya iniciado la auditoría ni los planes de reingeniería comprometidos tras el aumento a la tarifa del servicio aprobado por el Congreso del Estado rumbo a 2025.

“Esto no puede permitirse ni debe ignorarse. Quiero dejar muy en claro que mi voto no fue a favor de la opacidad ni de la corrupción, sino a favor de un servicio eficiente, básico y vital para todas las familias. Dimos nuestro voto de confianza, pero no otorgamos un cheque en blanco al actual director del SIAPA”.

La legisladora demandó una revisión financiera y contable del organismo, incluyendo licitaciones, contratos, compras y nómina; un diagnóstico del estado de la infraestructura hidráulica, así como transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos del sistema operador. (Por Marck Hernández)