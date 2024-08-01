El Congreso de Jalisco celebró una mesa técnica de diálogo sobre la propuesta para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado, donde la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, urgió a aprobar la iniciativa que busca tipificar este delito.

“No es un delito existente en la ley, ni en la Federación ni en el Estado, entonces no puede haber data particular porque así de grave es la situación. Aunque ONU tiene 14 años insistiendo de la urgencia de esta tipificación, al día de hoy no se ha resuelto. En Jalisco no podemos esperar, necesitamos la data, la precisión de toda esta información, pero más importante, necesitamos un sistema de atención porque la realidad y lo que la sociedad civil señala es que es algo que sucede”.

La legisladora advirtió que la ausencia de un marco legal impide contar con estadísticas y estrategias específicas para atender a las víctimas.

Magaña confió en que el dictamen de la reforma quede listo en octubre, con el fin de crear un sistema de atención y erradicación del reclutamiento forzado en la entidad. (Por Marck Hernández)