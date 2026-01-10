El 73 por ciento de los mexicanos de 12 a 65 años consume o ha consumido alcohol, reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, lo que llevó a organizaciones civiles a urgir una política nacional sobre su consumo.

La Red de Acción sobre Alcohol advirtió que el impacto en salud pública es preocupante, con un aumento notable entre mujeres.

Detalló que el alcohol está vinculado a más de 60 enfermedades y a alrededor de 41 mil muertes anuales en el país.

La ONG alertó que México carece de regulación integral y recomendó medidas como elevar impuestos a las bebidas de este tipo para reducir el consumo y sus costos sanitarios.