Serán por lo menos seis municipios los beneficiados con la operación de Mi Macro Aeropuerto a inaugurarse el próximo jueves, reitera el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, al hablar de las características de las tres troncales que conectarán al estadio Akron, a Expo Guadalajara y al Paque Agua Azul.

“Primera ruta que va a ir del Aeropuerto al Estadio; esta será por la salida de vuelos nacionales, caminas alrededor de 50 pasos, realmente muy cerca y tomarás una unidad con aire acondicionado, totalmente eléctrica, con maleteros también por si son pasajeros con alguna maleta. Y en la misma unidad sin necesidad de hacer trasbordo te va a dejar prácticamente a las puertas del estadio. Los días que haya partido esta ruta retornará hasta Tabachines, recordemos que ahí hay un retorno operativo de Macro Periférico”.

Este sistema operará con 41 unidades y atenderá a un promedio de 27 mil usuarios diarios. (Por Gricelda Torres Zambrano )